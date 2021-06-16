أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء.. سعر مغري لعيار 21

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021، بعد تراجعها عدة أيام، بالتزامن مع استقرار أسعار المعدن النفيس عالميا.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق وأنواع العيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) بين 30 جنيها، و60 جنيها.

ونصح تجار الذهب في مصر، المتعاملين بشراء الذهب، لاستغلال التراجع الملحوظ الذي حدث خلال الأيام الماضية.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعا في مصر) عند نحو 798 جنيها، وهذا السعر دون احتساب قيمة المصنعية التي تختلف من محل صاغة لآخر.



أسعار الذهب في مصر

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، خلال تعاملات الأربعاء، نحو 912 جنيه، أما جرام عيار 18 فسجل نحو 684 جنيه.

وفيما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 532 جنيه، و جرام عيار 12 سجل 456 جنيها.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 6384 جنيها.

مدينة الذهب في مصر

وتخطط مصر لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب، وفق أحدث التقنيات، لتطوير هذه الصناعة الحرفية الدقيقة لتعكس تاريخ البلاد الحضاري العريق فيها.

ووفق بيانات حكومية، ستضم المدينة 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب، و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة تعليمية كبيرة.

ومدينة الذهب الجديدة ستتضمن معرضا دائما طوال العام متخصص بصناعة الذهب، مع توفير أماكن عرض مناسبة لتجار الذهب بمصر.

الذهب عالميا

واستقر الذهب في البورصات العالمية، وتحرك في نطاق ضيق في تعاملات اليوم الأربعاء.

ويترقب المستثمرون نتيجة أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لاستقاء مؤشرات بشأن خفض محتمل لتدابير دعم اقتصادية، بينما فرض ارتفاع الدولار ضغوطا على المعدن الأصفر.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1859.32 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:23 بتوقيت جرينتش.

وكان الذهب، قد انخفض لأدنى مستوياته منذ 17 مايو/أيار الماضي إلى 1843.99 دولار في تعاملات الاثنين.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1860.40 دولار.

وقال إليا سبيفاك الخبير المعني بالعملة لدى "ديلي فيكس": إن " الذهب انخفض على مدى بضعة أيام ويعكس هذا التوقعات الآخذة في التنامي بأن تقليص (مجلس الاحتياطي الاتحادي) للتيسير الكمي ربما يبدأ على نحو أسرع مما تتوقعه السوق حاليا".

وأضاف:" الذهب دخل المرحلة التالية منخفضا.. الدعم الوشيك في هذه المرحلة عند نحو 1850 دولارا.. إذا اخترقنا ذلك بمساعدة (اجتماع الاحتياطي) على مدى الأربع والعشرين ساعة القادمة، ربما يتجه الذهب صوب 1800 دولارا".

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في شهر مقابل العملات المنافسة مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي بقية العملات.