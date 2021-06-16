الإصابات اليومية بـ" كورونا" تواصل تراجعها في النمسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في النمسا تسجيل 153 إصابة و3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ولفتت إلى انخفاض عدد الأفراد الذين يتلقون العلاج في المستشفيات إلى 280 شخصا مع استمرار تراجع عدد الإصابات اليومية.



و أظهرت أحدث أرقام حدوث انخفاض كبير في عدد الإصابات اليومية بواقع 213 حالة مقارنة باليوم نفسه قبل أسبوع، وانخفاض عدد الحالات النشطة بنسبة 8.3% أو311 حالة إلى 3.431 مصابا مقارنة باليوم السابق وتراجع عدد المرضى بوحدات العناية المركزة بواقع 5 حالات إلى 92 حالة، وتسجيل معدل إصابة للأيام السبعة الماضية بلغ 17.4 حالة لكل 100 ألف نسمة.

و أوضح آخر تحديث لبيانات عمليات التطعيم الجارية ضد الوباء أن نحو 6.5 مليون شخص تلقوا اللقاح على مستوى النمسا منهم 2.3 مليون تم تحصينهم بشكل كامل ما يعني أن 25 % من إجمالي السكان تلقوا جرعتي اللقاح.