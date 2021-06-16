عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة دون طيار، في جنوب بغداد.



وقالت الخلية في بيان صحافي اليوم، إن القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد أسقطت طائرة ثانية دون طيار، فوق الكرطان جنوب بغداد.

وأعلنت الخلية منتصف الليلة الماضية، إسقاط طائرة أولى، في منطقة معسكر الرشيد العسكري السابق في جنوب بغداد أيضاَ.