الزياني: قمة العلا جسدت خطوة مهمة على طريق التكامل الخليجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إن قمة العلا جسدت خطوة مهمة على طريق التكامل الخليجي.



جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع الدورة الـ148 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة السعودية الرياض الذي يناقش عدة ملفات في مقدمتها قرارات قمة العلا وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وأضاف الزياني أن "التحديات التي تواجه المنطقة تلقي بظلالها على مسيرة التعاون الخليجي".

وأكد أهمية عدم التغافل عن التحديات لتحقيق السلام والازدهار المنشود.

كما شدد على أن القضية الفلسطينية ستظل مفتاح الأمن والسلم في المنطقة.

ودعا إلى مواجهة التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتبارها انتهاكا للقوانين الدولية.

وأوضح أن الإرهاب سلاح خطير تحركه وتموله دول وتنظيمات مستغلة الأوضاع الإقليمية المضطربة.

وأشاد بتنسيق دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة فيروس كورونا.

وأعرب عن بالغ الاعتزاز بمبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن تمهيدا للتوصل إلى حل سياسي شامل.

وأكد على وقوف مجلس التعاون الخليجي مع السعودية ضد الهجمات الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي الاجتماع برئاسة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين- رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ومشاركة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون.

ووصفت القمة الخليجية الـ 41 التي استضافتها مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية بأنها "استثنائية حيث استطاعت تعزيز الحوار الخليجي".

وصدر عنها قرارات مهمة لتعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول الخليج تضمنها البيان الختامي للقمة الخليجية الـ41 بمدينة العلا شمال غرب السعودية.