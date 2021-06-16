شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يعلن انتهاء قمة بايدن وبوتين في جنيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - أ ف ب، رويترز

أعلن البيت الأبيض انتهاء القمة الأولى بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين التي استمرت لوقت أقصر قليلاً مما كان متوقعاً في جنيف الأربعاء.

وتصافح الرجلان قبل بدء نقاشاتهما بعيد الساعة الواحدة بعد الظهر بقليل في فيلا لا غرانج على ضفاف بحيرة جنيف، وانتهت القمة عند الساعة 17,05 (15,05 ت غ).

وكان بوتين قال وهو يجلس بجانب بايدن: «سيادة الرئيس أود أن أشكرك على مبادرتك باللقاء اليوم...العلاقات الأمريكية - الروسية شهدت تراكم الكثير من القضايا التي تتطلب الاجتماع على أعلى المستويات».

من جانبه، أشار بايدن إلى أنهما سيحاولان تحديد مجالات التعاون والمصالح المشتركة، موضحاً أنه «من الأفضل دائماً أن نلتقي وجها لوجه».

وكان مساعدون للزعيمين قد خفضوا في وقت سابق سقف التوقعات بالنسبة للقمة.

وقال يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية: «لست متأكداً من أنه سيتم التوصل إلى أي اتفاقات».

وذكر مسؤولون أن الجولة الأولى من المحادثات، التي ضمت بايدن وبوتين ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، استمرت قرابة ساعتين.

واستؤنفت المحادثات بعد فترة استراحة وانضم إليها عدة مسؤولين منهم سفير موسكو لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، الذي استدعته موسكو في مارس / آذار.

وتدهورت العلاقات بين البلدين على مدى سنوات، خاصة بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا، واتهامات الولايات المتحدة لها، والتي تنفيها موسكو، بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 التي أدخلت دونالد ترامب البيت الأبيض.

وتدهورت العلاقات بدرجة أكبر في مارس / آذار عندما قال بايدن إنه يعتقد أن بوتين «قاتل»، ما دفع روسيا لاستدعاء سفيرها لدى واشنطن للتشاور. واستدعت الولايات المتحدة سفيرها في أبريل نيسان.

وقال المسؤول الأمريكي البارز إن الولايات المتحدة تطمح إلى مجموعة من «المهام» - وهو تعبير تستخدمه واشنطن للإشارة إلى تكليف مساعدين بالعمل على قضايا معينة- «في المجالات التي يمكن للتعاون بشأنها أن يعزز مصالحنا القومية ويجعل العالم مكانا أكثر أمنا».