شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم بين ضغوط بيعية وجني الأرباح.. الأجانب يواصلون الضخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تعرض الأسهم المحلية لضغوط بيعية وعمليات جني أرباح، الأربعاء، تراجعت بمؤشر سوق دبي 1.02% وسوق أبوظبي 0.65% فيما اقتنص المستثمرون الأجانب بعض هذه التراجعات ليضخوا مشتريات ب87.7 مليون درهم محصلة شراء في سوق العاصمة.

وشهدت الأسهم عموماً تراجعات شبه جماعية، لاسيما في العقار والبنوك مثل «إعمار العقارية» بنزوله 1.4% و«الدار» 1.5% و«أبوظبي التجاري» 5.09% و«دبي الإسلامي» 1.4% و«الإمارات دبي الوطني» 0.36% و«العالمية القابضة» 0.62% و«اتصالات»0.27%.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 1.57 مليار درهم، منها 1.41 مليار درهم في سوق أبوظبي و166.2 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 380.1 مليون سهم، توزعت بواقع 270.5 مليون سهم في أبوظبي و109.6 مليون سهم في دبي. وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات فقط فيما تراجعت أسعار أسهم 51 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 6981 صفقة.

سوق أبوظبي

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.65% عند مستوى 6697 نقطة متأثراً بتراجع المؤشرات القطاعية كافة باستثناء الصناعة. وتراجع قطاع البنوك 0.68% بعد تراجع «أبوظبي التجاري» 5.09% رغم ارتفاع «أبوظبي الإسلامي»1.1% واستقرار«أبوظبي الأول» عند مستواه السابق.

وانخفض قطاع الاستثمار 0.72% بفعل انخفاض«العالمية القابضة» 0.62% و«الواحة كابيتال» 2.08% و«إشراق»2.31%. وهبط قطاع العقار 1.57% نتيجة هبوط «الدار» 1.55% و«رأس الخيمة العقارية» 1.99%. وتراجع قطاع الاتصالات 0.27% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

كما نزل قطاع الطاقة 0.67% متأثراً بنزول «أدنوك للتوزيع» 0.91% و«طاقة»1.41% رغم ارتفاع «دانة غاز»0.25%.

سوق دبي

بدوره، انخفض مؤشر سوق دبي المالي 1.02% عند مستوى 2839.98 نقطة مع تراجع جماعي للمؤشرات القطاعية كافة. وتراجع قطاع العقار 1.3% بعد تراجع «إعمار العقارية»1.4% و«إعمار مولز»1% و«إعمار للتطوير» 1.3% و«الاتحاد العقارية» 1.46% و«ديار»1% و«داماك» 1.53%.

وهبط قطاع البنوك 0.75% نتيجة هبوط «دبي الإسلامي» 1.4% و«الإمارات دبي الوطني» 0.36%.

وانخفض قطاع الاستثمار 1.67% نتيجة انخفاض «دبي المالي» 1.68% و«دبي للاستثمار»1.72% و«شعاع كابيتال»0.8%. وهبط قطاع النقل 1.2% بفعل هبوط «العربية للطيران» 1.43% و«أرامكس»1% و«الخليج للملاحة» 1.89%.

توجه السيولة

وتصدر«إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 57 مليون درهم مغلقاً عند 4.1 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» باستقطابه 27.5 مليون درهم ليغلق عند 4.9 درهم، ثم«إعمار مولز» بتداولات قدرها 13.6 مليون درهم وأقفل عند درهمين.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «العالمية القابضة» ب386.23 مليون درهم مغلقاً عند 96.6 درهم، تلاه «الدار العقارية» الذي اجتذب 270.5 مليون درهم من التداولات ليغلق عند 3.81 درهم، ثم «أبوظبي الأول» باستقطابه 254 مليون درهم وأقفل عند 16.9 درهم.

هذا واقتصرت الارتفاعات في سوق دبي على ثلاثة أسهم فقط وفي مقدمتها «الاستشارات المالية الدولية» بنسبة 14.81% مغلقاً عند 1.55 درهم، بينما تصدر التراجعات «السلام القابضة» بنسبة 6.49% إلى مستوى 0.331 درهم. وسجل «أسمنت الفجيرة» الارتفاع الأكثر بسوق أبوظبي بنسبة 8.91% إلى مستوى 0.599 درهم، بينما سجل «أسمنت رأس الخيمة» التراجع الأكثر بنسبة 9.73% ليغلق عند 1.67 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 87.7 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 87.7 مليون درهم محصلة بيع، منها 2.85 مليون درهم محصلة بيع العرب 15 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و70 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيين والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 24.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.54 مليون درهم محصلة شراء العرب و17.17 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و6.58 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 24.3 مليون درهم محصلة بيع.

المؤسسات

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 62.4 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي بصافي استثمار بلغ 8.86 مليون درهم محصلة بيع. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار بلغ 8.86 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهوا نحو التسييل بسوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 62.4 مليون درهم محصلة بيع.