شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة الراشدية» تنجح في تسوية ودية لبلاغات شيكات بملياري درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد

كشف العميد سعيد حمد بن سيمان آل مالك مدير مركز شرطة الراشدية أن شُعبة الشيكات في المركز نجحت في تسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو ملياري درهم بشكل ودي العام الماضي 2020، مقابل تسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو مليار و600 مليون في عام 2019.

وأشار آل مالك إلى زيادة مؤشر بلاغات الشيكات لدى المركز خلال عام 2020 بنسبة 25% عن عام 2019، وأن عدد البلاغات، التي تمت تسويتها خلال الفترة ذاتها 6912 بلاغاً، مضيفاً أن المركز خصص مكتباً داخل التوقيف، يمكن للطرفين استخدامه للتفاوض حول كيفية حل المشكلة ودياً، وتنازل عدد كبير من الدائنين عن البلاغات بعد الجلوس على طاولة النقاش والتفاوض حول كيفية إرجاع المبالغ ودياً، وأضاف أن المركز لا يتدخل بين الطرفين حتى لا يتهم بالتأثير لمصلحة طرف على حساب آخر، ولكنه يقدم كل التسهيلات لإنجاح التسوية ودياً، فور إبداء أحد الطرفين رغبته في حل المشكلة من دون تحريك البلاغ وإحالته إلى النيابة، وموافقة الطرف الثاني على ذلك.

وأوضح أن شرطة دبي تبنت برنامج تسوية البلاغات في مراكزها، ما ساعد على احتواء كثير منها واتخاذ كثير من الإجراءات الوقائية لمواجهة هذه الجريمة، والتقليل من آثارها، ومنها تخصيص فرق للبحث عن المطلوبين في قضايا الشيكات، ومتابعتهم.