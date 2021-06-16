شكرا لقرائتكم خبر عن 7.8 مليار درهم تداولات الخليجيين في أسهم الإمارات منذ بداية 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ إجمالي تداولات المستثمرين الخليجيين في أسواق المال الإماراتية 7.78 مليار درهم بيعاً وشراء منذ بداية عام 2021 وحتى نهاية النصف الأول من شهر يونيو/ حزيران الجاري؛ وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن الأسواق.

ويظهر الرصد الخاص بحركة المستثمرين الخليجيين منذ بداية العام الجاري نمو إجمالي تداولاتهم في الأسواق المالية الإماراتية بنسبة 23.5% تقريباً مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020.

وشكلت تداولات هذه الشريحة المهمة من المستثمرين نحو 2.5% من إجمالي قيمة التداولات المسجلة في الأسواق المالية خلال فترة الرصد.

وتفصيلاً فقد بلغت قيمة تداولات المستثمرين الخليجيين في سوق دبي المالي 4.558 مليار درهم بيعاً وشراء منذ بداية عام 2021 وحتى نهاية النصف الأول من شهر يونيو الجاري وفقاً للإحصاءات الصادرة عن السوق. وتوزعت استثماراتهم بواقع 2.28 مليار درهم عمليات شراء مقابل عمليات بيع بقيمة 2.168 مليار درهم خلال فترة الرصد.

وبلغ إجمالي قيمة تداولات المستثمرين الخليجيين في سوق أبوظبي للأوراق المالية 3.23 مليار درهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية النصف الأول من شهر يونيو الجاري. وتوزعت بواقع 1.494 مليار درهم تقريباً عمليات شراء مقابل 1.735 مليار درهم عمليات بيع خلال فترة الرصد. (وام)