شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف «جي إف إتش» عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنفت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية طويلة وقصير الأمد لمجموعة «جي إف إتش المالية» عند المستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأكدت فيتش التصنيف طويل الأجل غير المضمون لصكوك المجموعة البالغة 500 مليون دولار الصادرة عن شركة «جي إف إتش للصكوك المحدودة» عند مستوى «B»/«RR4».

وأشارت الوكالة إلى أن التصنيفات تعكس أداء المجموعة المرن منذ بداية الوباء، وتحسين سبل الحصول على التمويل اللازم - كما يتضح من الصكوك المصدرة أوائل 2020- بالإضافة إلى الهدف الاستراتيجي الذي تسعى إليه الإدارة الحالية والمتمثل في إعادة صياغة نموذج أعمال المجموعة والسعي لإيجاد مصادر إيرادات دورية أكثر استقراراً وتكراراً.

وأضافت الوكالة أن المصرف الخليجي التجاري التابع للمجموعة ظل مساهماً رئيسياً في الإيرادات (حوالي 20% في عام 2020) وصافي الربح من خلال توفير منتجات التمويل الإسلامي مما يوفر مصدراً أكثر استقراراً لتمويل الودائع للمجموعة.