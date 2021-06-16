شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب يتلقى وفد برلمانى أوزبسكتانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب طارق رضوان، اليوم الأربعاء، وفد لجنة حقوق الإنسان بدولة أوزبكستان، برئاسة عالية يونسوفا، نائبة ممثل المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان لحقوق الإنسان.

شارك في اللقاء - أعضاء المجلس الأعلى في مجال حقوق الانسان الأوزبكستاني، ومن الجانب المصري كل من وكيلي لجنة حقوق الانسان النائبان أيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز، وكلاء اللجنة والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر اللجنة، فضلا عن نواب اللجنة اللواء عبد النعيم حامد، هند رشاد، محمد سلطان، محمود عصام، والنائبة دعاء العريبى، كما حضرت اللقاء النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة.

تضمن اللقاء التأكيد على أن مصر تسعى دومًا لتعزيز العلاقات التاريخية بين الدولتين وبين الشعبين أيضًا، وأنه من المهم أن يحدث تعاون بين البلدين فى مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف ونشر ثقافة حقوق الإنسان وغيرها.

وشدد اللقاء - علي العلاقات الاقتصادية بين البلدين يجب أن تكون على مستوى العلاقات السياسية، وأن يتم التعاون من خلال اتفاقيات تجارية واستثمارات متبادلة، كما يمكن لمصر بمكانتها الكبيرة في قارة أفريقيا، أن تدعم أوزبكستان في خطواتها نحو الاستثمار والتعاون مع دول القارة.

من جانبها، أوضحت عالية يونسوفا نائبة ممثل المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، أنها تنقل تحية رئيس مجلس النواب الأوزباكستانى إلى رئيس مجلس النواب المصرى الدكتور حنفى الجبالى، مؤكدة على تشابه العادات والتقاليد بين شعوب البلدين، ومرحبة بوجود تعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأضافت يونسوفا: "نثمن العلاقات في مجال حماية حقوق الطفل، كما أن مصر تدعم أوزباكستان في مجال حقوق الإنسان، وكانت أوزباكستان ضمن الدول التي تدعم موقف مصر في منظمة التعاون الإسلامي بخصوص البيانات عن الإصلاح الاقتصادى ومكافحة الإرهاب، ونشكركم لدعم موقف أوزباكستان في جلسة 72 الجمعية العامة للأمم المتحدة للمعرفة والتسامح الدينى، وكذلك دعم مصر لأوزبكستان في المجلس التنفيذى لحقوق الإنسان في 2020".