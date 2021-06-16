شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رشا كليب: تنسيقية شباب الأحزاب حولت الحالة السياسية بمصر من الأقوال للأفعال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تجربتها بالتنسيقية تجربة مختلفة، مضيفًا أن التجربة جعلتها متميزة فى كافة الممارسات السياسية والمجتمعية على الأرض، وجعلت قضايا الوطن وحماية أمنها القومي أولي أولوياتها.

وأضافت رشا كليب، فى تصريحات لها، أن التنسيقية أصبحت أمل ونموذج وصوت للعديد من الشباب والفتيات المهمومين بقضايا الوطن، مشيرة إلى أن التنسيقية لم تهتم فقط بما يمتلكه أعضائها من خبرات ومعارف ولكن تحرص باستمرار علي مد أعضائها بالتدريب والتثقيف اللازمين لمواكبة كافة التطورات في مختلف المجالات، فضلًا عن عمليات التقييم المستمر للأعضاء.

وأشارت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن التنسيقية أصبحت النموذج الرائد المتميز في تحويل الحالة السياسية في مصر من مرحلة الأقوال إلي الأفعال الحقيقية الفعّالة علي أرض الواقع.

وكانت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد نشرت أغنية تحت عنوان: "كيان جديد"، وذلك بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب، وجاءت كلمات الأغنية: "احنا كيان مفهوم جديد..شباب قلوبها من حديد.. عشق بلدها دم ماشى فى الوريد".