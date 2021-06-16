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ميليشيا الحوثي تعدم رجلاً أمام الملأ وسط صنعاء

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 16 يونيو 2021

نفذت ميليشيا الحوثي الإرهابية الأربعاء، حكما بإعدام شخص رمياً بالرصاص في العاصمة صنعاء، وذلك بعد أن قتل بناته الثلاث بعد خلاف مع والدتهن.

 

وأكد مصدر أمني، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) وطلب عدم الكشف عن هويته، أن الإعدام نفذ على الملأ في شارع التحرير، وسط العاصمة وسط إجراءات أمنية مشددة.

 

سبق وأن نفذ الحوثيون أحكاماً بالإعدام في شارع التحرير بحق متهمين ارتكبوا جرائم جنائية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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