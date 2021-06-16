شكرا لقرائتكم خبر عن صحة البحرين : «دلتا» يشكل خطورة على الأطفال والتطعيم هو الحل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) بالبحرين ، التطعيم في هذه المرحلة الهامة من مراحل التعامل مع الفيروس مهم جدا بهدف الحماية من مضاعفاته والتحورات الجديدة له، منوهًا بأن الفيروس المتحور "دلتا" يشكل خطورة متصاعدة على جميع الفئات العمرية وخاصةً الأطفال، والتطعيم هو السبيل للحماية منه عبر ما يقوم به التطعيم من زيادة أعداد الأجسام المضادة في الجسم وتقوية جهاز المناعة لدى هذه الفئة العمرية وتوفير الحماية اللازمة لهم من الفيروس، ما يسهم في الحفاظ على سلامتهم وسلامة الجميع.