شكرا لقرائتكم خبر عن الغرب الأمريكي يسجل 50 درجة مئوية الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وُضِع غرب الولايات المتحدة "في حال تأهب" هذا الأسبوع بسبب توقع موجة حرّ مبكرة قد تصل فيها درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية بسبب الجفاف جراء تراجع منسوب البحيرات إلى أدنى مستوياته، وحرائق الغابات المبكرة.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية أن 88 % من مناطق الغرب الأميركي شهدت حالة جفاف خلال الأسبوع الفائت، حيث بلغ منسوب المياه الأسبوع الماضي أدنى مستوى له منذ ثلاثينات القرن العشرين في بحيرة ميد الواقعة عند نهر كولورادو، على حدود ولايتي نيفادا وأريزونا.

وأوضح المسؤول في إدارة الموارد المائية بكاليفورنيا جون ياربرو أن الجريان السطحي عند ذوبان الثلج هذا العام انتهى بالتسرب إلى التربة الجافة وبالتبخر، من دون أن يصل فعلياً إلى بحيرة أوروفيل لزيادة مخزونها.