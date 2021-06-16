شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين بعد جلسة ساعتين مع بايدن : اللقاء وجها لوجه أفضل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله اليوم الأربعاء إن الجولة الأولى من المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن انتهت بعد نحو ساعتين.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إنه يأمل أن يكون اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في جنيف مثمرا.

وقال بوتين وهو يجلس بجوار بايدن ويرافقهما وزيرا خارجية البلدين "السيد الرئيس، أود أن أشكرك على مبادرتك لعقد لقاء اليوم".

وذكر بايدن أنهما سيعملان على تحديد مجالات التعاون والمصالح المشتركة.

وأضاف "من الأفضل دائما اللقاء وجها لوجه".