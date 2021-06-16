جنوب السودان.. متظاهرون يهددون بوقف إنتاج النفط في "ملوط"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هدد مئات المتظاهرون من مدينة ملوط بولاية أعالي النيل في دولة جنوب السودان بوقف إنتاج البترول بالمنطقة.

وأشار المتظاهرون إلى أن هذا التحرك يأتي بسبب تجاهل الحكومة والشركات العاملة للمخاطر التي سببها لهم التلوث الصادر من عمليات التنقيب عن النفط.

وقال أحد المتظاهرين الذين تحدثت إليهم ”الخليج 365”، فضل عدم الكشف عن اسمه، إنهم طالبوا السلطات الحكومية في جوبا مرارا بإلزام الشركات العاملة بالمنطقة باتباع الطرق الصحيحة للتخلص من المخلفات الناجمة عن عملية التنقيب، لكن لم تستجب.

وأضاف: "لقد أصبحنا نعاني من مخاطر صحية عديدة، منها ولادة أطفال مشوهين بسبب التلوث، ونفوق الماشية وظهور أمراض لم تكن معروفة بالمنطقة قبل اكتشاف البترول لقد طالبنا الحكومة بمعالجة تلك المشاكل مع الشركات العاملة في حقول البترول بأعالي النيل لكن بلا جدوى".

وقال المصدر إنهم وصلوا إلى طريق مسدود مع السلطات المحلية والحكومة الاتحادية في جوبا، موضحا بأنهم حاليا لا يطالبون بأي شيء آخر سوى وقف عمليات الإنتاج النفطي بالمنطقة حفاظا على حياة السكان المحليين والإبقاء على البيئة التي يعيشون فيها آمنة.

وفي العام الماضي، تظاهر المئات من الشباب بمنطقة ملوط النفطية مطالبين الحكومة ممثلة في وزارة النفط والشركات البترولية العاملة في المنطقة بتوفير الخدمات التنموية، وإتاحة فرص العمل للشباب العاطلين بالمنطقة، إلى جانب معالجة قضايا التلوث والمخاطر البيئية المرتبطة به.

وتتهم عدة تقارير دولية الشركات العاملة في مجال النفط بجنوب السودان وتحديدا في ولايتي الوحدة وأعالي النيل، بممارسة عديد من الانتهاكات المتعلقة بالتلوث البيئي، والتي أدت إلى تفشي العديد من الأمراض في تلك المناطق خلال السنوات القليلة الماضية.