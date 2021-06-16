الشرطة التركية تعتقل 25 شخصا من أتباع زعيم المافيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت السلطات التركية، العشرات من أتباع زعيم المافيا، سادات بكر، ردًا على قيام الأخير بفضح النظام الحاكم بقيادة أردوغان.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، وتابعته ”الخليج 365”، الأربعاء.



وأوضح المصدر أن الشرطة التركية شنت عملية أمنية في 4 ولايات بوقت متزامن، أسفرت عن اعتقال 25 مشبهًا به من أتباع زعيم المافيا بكر.

وعثر رجال الشرطة خلال تفتيش منازل المعتقلين على العديد من الأسلحة وبعض المخدرات والأصفاد وهويات مزورة، بالإضافة إلى 24 ألفًا و850 ليرة تركية، وكاميرا مخفية على شكل مفتاح سيارة.

وكشفت السلطات عن هوية بعض المتهمين مثل أورهان قاليجي أوغلو، وهو أحد رجال سادات بكر، والمقبوض عليه بتهمة الأذى المتعمد، ومصطفى سرحان بتهمة الاعتداء الجنسي، والنهب، والابتزاز، والتهديد، وتقيد حرية الآخرين.

يأتي هذا التحرك في إطار سلسلة من الإجراءات المماثلة التي سبق أن اتخذتها السلطات التركية ردًا على الجرائم والفضائح التي دأب زعيم المافيا على نشرها بموقع يوتيوب منذ أكثر من شهر.

ومن المتوقع أن تؤدي عمليات الاعتقال الجديدة إلى استفزاز سادات بكر زعيم المافيا ويزيد من هجومه على المسؤولين الحاليين، وقد يستهدف الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان سادات بكر بدأ الشهر الماضي في نشر فضائح تمس مسؤولين، وذلك بعد انطلاق حملة أمنية ضد رجاله في أبريل/نيسان الماضي.

وتوعد سادات بكر بنشر مقطع فيديو عن أردوغان، إلا أنه أعلن تأجيل الخطوة إلى ما بعد لقاء الرئيس التركي مع نظيره الأميركي جو بايدن.