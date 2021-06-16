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سفير الإمارات يؤكد حرص بلاده على توطيد أواصر التعاون المشترك بالعلاقات مع الكويت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد مطر حامد النيادي، سفير الإمارات لدى دولة الكويت، حرص بلاده على توطيد أواصر التعاون المشترك، والارتقاء بالعلاقات مع الكويت.

 

وقال السفير الإماراتي لدى دولة الكويت، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، إن "الإمارات حريصة على توطيد أواصر التعاون المشترك، والارتقاء بالعلاقات مع دولة الكويت بما يحقق طموحات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين".

 

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع السفير الإماراتي والدكتور مشعان محمد العتيبي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بدولة الكويت، والذي أشاد بالعلاقات الثنائية الوطيدة والتعاون البناء على الأصعدة كافة.

 

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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