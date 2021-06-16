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السعودية تسجل 15 حالة وفاة و1239 حالة مؤكدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت وزارة الصحة السعودية اليوم، 15 حالة وفاة، 1239 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافي 932) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10606) حالات، منها (1549) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ (469414) حالة، فيما بلغت حالات التعافي (451187) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (15) حالة وفاة حيث وصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى (7621) حالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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