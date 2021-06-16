شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تنهي حظر التجول مع تراجع حدة الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الأربعاء، إن حظر التجول الليلي المفروض على مستوى البلاد منذ نهاية عام 2020 للحد من انتشار فيروس كورونا، سيُلغى اعتباراً من 20 يونيو/حزيران، بدلاً من 30 من الشهر ذاته.

وأضاف خلال إفادة صحفية أسبوعية للحكومة، أن ارتداء الكمامات للوقاية من كوفيد-19 لن يصبح إلزامياً قريباً لأن الوضع يتحسن بشكل أسرع مما كان متوقعاً في البلاد.

وتابع: "نعيش لحظة سعيدة. العودة للحياة الطبيعية. علينا أن نشكر الجميع على ذلك. نحن على الطريق الصواب. دعونا نبقى مستعدين".

وتراجع المتوسط الأسبوعي المتحرك لأعداد الإصابات الجديدة إلى نحو 3500 يوم الثلاثاء، ليظل دون حاجز الخمسة آلاف إصابة لليوم الخامس على التوالي، مقارنة مع أكثر من 40 ألفا قبل شهرين.

ويقول خبراء الصحة إنه يمكن اعتبار الجائحة تحت السيطرة إذا كان المتوسط أقل من خمسة آلاف.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)