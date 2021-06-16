شكرا لقرائتكم خبر عن 13397 إصابة جديدة بـ"كورونا" و396 وفاة في روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

أعلنت روسيا تسجيل 13397 إصابة جديدة بكوفيد-19 الأربعاء، منها 5782 في موسكو، مما رفع الحصيلة الرسمية منذ بداية الجائحة إلى خمسة ملايين و249 ألفاً و990.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة، إن 396 شخصاً توفوا لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 127576.

وتقول هيئة الإحصاء الاتحادية، التي تُصدر بيانات منفصلة، إن حوالي 270 ألفاً توفوا لأسباب مرتبطة بكوفيد-19 منذ إبريل/نيسان 2020 وحتى الشهر نفسه من العام 2021.

وفي ظل الارتفاع المستمر للإصابات في العاصمة موسكو، أظهر قرار نُشر الأربعاء أن سلطات المدينة ستجعل التطعيم المضاد لكوفيد-19 إلزامياً بالنسبة لستين بالمئة من موظفي قطاع الخدمات.

وقال رئيس البلدية سيرجي سوبيانين إن الوضع في العاصمة يتفاقم بسرعة، وحث السكان على تلقي التطعيم في محاولة لخفض أعداد المرضى في المستشفيات والوفيات.