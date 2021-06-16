شكرا لقرائتكم خبر عن ويمبلدون تمنح فينوس وموراي بطاقتي اشتراك مباشر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

حصل البطلان السابقان فينوس وليامز وآندي موراي الأربعاء على بطاقتي اشتراك مباشر في بطولة ويمبلدون للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى، للموسم الحالي، والتي تنطلق على الملاعب العشبية الخضراء في وقت لاحق من الشهر الجاري في العاصمة البريطانية.

وحصلت الأمريكية المخضرمة فينوس التي ستكمل عامها 41 يوم الخميس ،على خمسة من ألقابها السبعة الكبرى في ويمبلدون، لكنها تراجعت إلى المركز 103 في قائمة التصنيف الدولية لمحترفات اللعبة حالياً.

ولم تتجاوز فينوس الدور الأول في جميع البطولات التي شاركت فيها منذ تأهلها للدور الثاني في أستراليا المفتوحة في فبراير/شباط الماضي.

أما البريطاني موراي (34 عاماً) فسبق له أن توج بلقب ويمبلدون في عامي 2013 و2016، لكنه الآن في المركز 124 عالمياً بعد تعرضه لعدة إصابات خلال الأعوام القليلة الماضية، كما خضع لعملية جراحية بالفخذ في يناير/كانون الثاني 2019.

وبصورة مفعمة بالمشاعر، عاد موراي إلى الملاعب العشبية بعد غياب استمر ثلاثة أعوام عندما فاز الاثنين الماضي 6-3 و6-2 على الفرنسي بنوا بير في بطولة كوينز.