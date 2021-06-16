شكرا لقرائتكم خبر عن عودة صخرة دفاع هولندا في مواجهة النمسا ببطولة أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمستردام - رويترز

قال فرانك دي بور مدرب هولندا إن المدافع ماتيس دي ليخت سيعود إلى التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم عندما تواجه النمسا ضمن منافسات المجموعة الثالثة يوم الخميس.

وأبلغ دي بور الصحفيين أن المدافع البالغ عمره 21 عاماً، الذي تعرض لإصابة في الفخذ خلال اليوم الأخير لمعسكر بلاده في البرتغال قبل حوالي عشرة أيام، سيبدأ المباراة في ملعب يوهان كرويف، لكنه رفض الكشف عن اللاعب الذي سيخرج من التشكيلة.

وأوضح دي بور للصحفيين أن "دي ليخت في حالة رائعة جداً، وقد تدرب بقوة وأظهر أنه بات مستعداً تماماً".

ومن المتوقع أن يكون هذا التغيير الوحيد في تشكيلة الفريق الذي فاز 3-2 على أوكرانيا في أمستردام يوم الأحد الماضي بعد مباراة دراماتيكية.

من جهتها فازت النمسا بالجولة الافتتاحية أيضاً، وتغلبت 3-1 على مقدونيا الشمالية في بوخارست.

ورداً على سؤال حول تقييمه لمستوى النمسا، قال دي بور إنه "فريق جيد. يستطيع اللعب بأساليب مختلفة وفقاً لما تابعته. هذا فريق جيد يضم العديد من لاعبي رد بول (سالزبورج). يلعب الفريق بكل حماس".

وتحدث دي بور عن قرار إيقاف ماركو أرناوتوفيتش مهاجم النمسا مباراة واحدة بسبب طريقة احتفاله بالتسجيل أمام مقدونيا الشمالية.

وقال: "تابعت أنه حدث تحقيق، لكن لا أعرف بالضبط التفاصيل. أشعر بالأسف من أجل النمسا لأنه لاعب جيد. ستكون هذه خسارة للنمسا، وستكون أفضلية لنا".