"الكهرباء": تخصيص 96 مليون جنيه لإنشاء محطة محولات جديدة في التبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا مع شركة إنيرجيا باور أند تيليكوم سليوشنز لإنشاء محطة محولات (التبين 8) جهد 66/11-6,6 ك.ف بمهمات من النوع المعزول بالغاز (غير شامل توريد المحولات الرئيسية) بنظام تسليم المفتاح.

وأوضحت وزارة الكهرباء، في بيان اليوم الأربعاء، أن إجمالي قيمة العقد تبلغ حوالي 96 مليون جنيه، ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبمدة تنفيذ تبلغ حوالي 10 شهور.

وأشارت الوزارة إلى أن إنشاء المحطة يأتي لتأمين التغذية الكهربائية المتزايدة للأغراض السكنية والصناعية في منطقة التبين التابعة لمنطقة كهرباء القاهرة، وأيضا لنقل أحمال شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من محطات (التبين 1 والتبين 2 والتبين 4) بالإضافة إلى تلبية احتياجاتها الكهربائية للمشروعات المستقبلية.

ويأتي المشروع تأكيدًا للتوجيهات الرئاسية لتدعيم الشبكة الكهربائية، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية.