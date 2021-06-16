أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك قناة السويس عند 15.59 جنيه للشراء، و15.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والبركة، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.63 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.