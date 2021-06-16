إحباط ترويج 71 طن أسماك ولحوم فاسدة في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بمحافظة البحيرة، بحوزته (67٫67 طن أسماك "سلفر، مكرونة، سردين" غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت شرطة التموين بمديرية أمن الجيزة، المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بحوزته (4٫12 طن "لحوم مستوردة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطر على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.