السفير البلجيكي يزور "قومي المرأة" للتعرف على جهود دعم وتمكين المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعرب فرانسوا كورنيه إلزيوس سفير بلجيكا في القاهرة، عن سعادته بزيارة المجلس القومي للمرأة والتعرف عن قرب على وضع المرأة في مصر والإنجازات التي تحققت على الأرض في هذا الملف المهم.

وزار السفير البلجيكي بالقاهرة اليوم الأربعاء، المجلس القومي للمرأة للاطلاع على وضع المرأة في مصر وجهود المجلس في مجال دعم وتمكين المرأة المصرية.

بدورها، أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، خلال استقبالها السفير البلجيكي، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي فهي تحظى بدعم من القيادة السياسية التي تؤمن بها وتساند دورها وتعتبر تمكينها واجبًا وطنيًا.

وأشارت إلى أن المرأة استطاعت بعد 72 عامًا من النضال الوصول إلى مجلس الدولة والنيابة العامة، حيث أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا تاريخيًا بتعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارًا من أكتوبر 2021.

وأوضحت "مرسي"، أن المجلس القومي للمرأة يعمل في ضوء استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 المنبثقة من أهداف التنمية المستدامة التي تم إصدارها عام 2017، مشيرة إلى إنشاء المجلس مرصد المرأة المصرية لضمان متابعة تنفيذ الإستراتيجية من خلال التطبيق الدقيق لآليات الرصد والتقييم، و التي تتضمن وضع أسس ومؤشرات المتابعة لقياس التقدم المحرز وتتبعه.

وأكدت أنه وفقًا لقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة قانون رقم 30 لسنة 2018، فإن المجلس له الحق في إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، ومتابعة ما تم التصديق عليه منها.