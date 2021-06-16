وجها لوجه.. بايدن وبوتين يلتقيان كقادة للمرة الأولى

تبادل كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الخطاب الحاد لأشهر، واليوم يلتقيان كرؤساء للمرة الأولى في القصر السويسري، وهي لحظة دبلوماسية متوقعة في وقت يتفق فيه الزعيمان على أن العلاقات بين بلديهما في وضع صعب.

وقد تصافح الزعيمان أثناء ظهورهما لفترة وجيزة أمام الكاميرات مع الرئيس السويسري جاي بارميلين، الذي رحب بهما في سويسرا، ثم دخل القصر، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات لأربع أو خمس ساعات.

خفض التوقعات

وقد شرع كلا الجانبين في خفض التوقعات، ومع ذلك قال بايدن إنها كانت خطوة مهمة إذا تمكنت الولايات المتحدة وروسيا في نهاية المطاف من إيجاد «الاستقرار» في علاقتهما، وهو هدف يبدو متواضعا من الرئيس للتعامل مع الشخص الذي يعتبره أحد أشرس خصوم أمريكا.

وقال بايدن للصحفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع: «يجب أن نقرر أين مصالحنا المشتركة، ومن مصلحة العالم أن نتعاون»، وفي المجالات التي لا نتفق فيها، أوضح ما هي الخطوط الحمراء.

بينما قال المتحدث باسم بوتين، دميتري بيسكوف، لوكالة أسوشيتيد برس، «أن الوضع صعب للغاية في العلاقات الروسية الأمريكية»، مضيفا أن حقيقة أن الرئيسين اتفقا على الاجتماع وبدء الحديث أخيرًا بصراحة عن المشاكل يعد إنجازًا بالفعل.

الضغط على روسيا

وطرح بايدن الاجتماع لأول مرة في مكالمة هاتفية في أبريل، أبلغ فيها بوتين بأنه سيطرد العديد من الدبلوماسيين الروس ويفرض عقوبات على عشرات الأشخاص والشركات، كجزء من محاولة لمحاسبة الكرملين على التدخل في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، واختراق الوكالات الفيدرالية.

كان من المتوقع أن يعقد بايدن وبوتين أولاً اجتماعًا ينضم إليه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، سيكون لكل جانب مترجم، وسيتسع الاجتماع بعد ذلك ليشمل خمسة من كبار المساعدين من كل جانب.

وبعد اختتام الاجتماع، من المقرر أن يعقد بوتين مؤتمرًا صحفيًا منفردًا، على أن يحذو حذوه بايدن، ولكن البيت الأبيض اختارعدم عقد مؤتمر صحفي مشترك، وقرر أنه لا يريد أن يبدو أنه يرفع مستوى بوتين في وقت يحث فيه الرئيس الحلفاء الأوروبيين على الضغط على بوتين لوقف الاستفزازات التي لا تعد ولا تحصى.

اتهامات متداولة

اتهم بايدن بوتين مرارًا وتكرارًا بشن هجمات إلكترونية خبيثة من قبل قراصنة في روسيا على المصالح الأمريكية، في تجاهل للديمقراطية، مع سجن زعيم المعارضة الأول في روسيا والتدخل في الانتخابات الأمريكية.

من جانبه، كان رد فعل بوتين عبارة عن مذاهب وتشويش، مشيرًا إلى تمرد 6 يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي، وإلقاء محاضرات حول المعايير الديمقراطية، والإصرار على أن الحكومة الروسية لم تشارك في أي تدخل في الانتخابات أو هجمات إلكترونية، على الرغم من أن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية تظهر خلاف ذلك.