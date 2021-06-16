أبو الغيط يُحذر من مخاطر استمرار الانسداد السياسي في لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (القاهرة)



حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من مخاطر استمرار الانسداد السياسي في لبنان، مؤكداً تضامن الجامعة العربية مع لبنان في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء هذا الانسداد السياسي، وفي ضوء التبعات الممتدة لحادث انفجار مرفأ بيروت، مؤكداً أن الجامعة تسعى جاهدة لتقديم المساعدة والدعم للبنان، وأنها بصدد إرسال شحنة جديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية إليه.

جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط، بمقر الأمانة العامة، وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، والتي تزور القاهرة حالياً لحضور اجتماع الدورة (51) لمجلس وزراء الإعلام العرب.

وشدد أبو الغيط خلال اللقاء على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة جديدة من الكفاءات، بحيث يجري تمكنيها من إجراء الإصلاحات الضرورية، مشدداً على أهمية تحمل كافة القوى السياسية في لبنان المسؤولية للخروج بالبلاد من حالة الانسداد السياسي التي أوصلت البلاد إلى مأزق اقتصادي واجتماعي خطير.