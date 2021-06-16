بايدن يؤكد لبوتين: من الأفضل دوماً اللقاء وجهاً لوجه

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 16 - يونيو - 2021 3:59 مساءً

استهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجلسة التي جمعته بالرئيس الأميركي جو بايدن في فيلا فخمة بجنيف، بالتأكيد على أن اللقاءات المباشرة دوما أفضل. وشدد على على أهمية اللقاء وجها لوجه، في محاولة للحد من التوترات بين البلدين.

كما قال وهو يجلس بجوار نظيره الروسي الذي صافحه بحرارة قبل دقائق: “من الأفضل دائمًا أن نلتقي وجهًا لوجه”.

من جهته، شكر بوتين بايدن على مبادرته، متمنياً أن تكون قمة اليوم مثمرة.

وكان الرئيسان وصلا في وقت سابق اليوم إلى فيلا لاغرانج في العاصمة النمساوية، حيث كان في استقبالهما، رئيس الاتحاد السويسري، غي بارميلين.

وتبادل الثلاثة التحيات والمصافحات، فيما شدد المضيف السويسري على رغبته بأن يكون الحوار بناء بين الرئيسين لمصلحة العالم.

أول لقاء منذ رئاسة بايدن

يشار إلى أنه من المتوقع أن يتناول الاجتماع، وهو الأول منذ تولى بايدن منصبه في يناير الماضي، عددا من القضايا الشائكة، والملفات العالقة بين الطرفين.

إلا أن الجانبين قللا من احتمال أن تسفر القمة عن نتائج كبيرة، على الرغم من أملهما بأن تؤدي تلك المحادثات التي ستمتد على 3 اجتماعات بين وفدين من البلدين (بينها واحد فقط يجمع الرئيسين)، في فيلا فخمة على ضفاف بحيرة جنيف، إلى علاقات أكثر استقرارا.

مواضيع خلافية

وكان العديد من الخلافات أزمت العلاقات بين الجانبين، منها القرصنة، والاتهامات الأميركية لموسكو بشن حملات تضليل عبر الإنترنت، والتدخل في الانتخابات الأميركية.

كما شكل ملف حقوق الإنسان والمعارض الروسي أليكسي نافالني، بالإضافة إلى مسألة القرم وأوكرانيا، أحد تلك المسائل التي أثارت ريبة موسكو وغضب الكرملين.

وقد أثارت تلك الخلافات توترا بين الطرفين اللذين تبادلا طرد السفراء والدبلوماسيين، فيما فرضت واشنطن عقوبات على عدد من الروس، وذلك بحسب “العربية”.