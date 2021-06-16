بيسكوف: لا نستبعد صدور وثائق ختامية مشتركة بعد القمة الروسية الأميركية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة “نوفوستي” الإخبارية الروسية، ردا على سؤال عن إمكانية صدور بيانات مشتركة في ختام القمة الروسية الأمريكية أنه لن تكون هناك وثائق تتطلب توقيع الرئيسين عليها قائلا: “التوقيع لا.. أما صدور (وثائق ما) فلا نستبعد ذلك”. ونفى بيسكوف إمكانية صدور أي بيان حول موضوع الأمن السيبراني، مضيفا: “سنخبركم فهذا يتوقف عن سير المحادثات وعن قرار الرئيسين”.

وكان بيسكوف أكد أمس الثلاثاء أن بوتين وبايدن لا يخططان لتوقيع وثائق ما في ختام لقائهما في جنيف.