الصين تعترف بوقوع حادث بسيط في محطة تايشان النووية‎

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

تسبب وجود عدد قليل من قضبان الوقود التالفة في تراكم غازات مشعة في محطة تايشان للطاقة النووية، وفق ما ذكرت السلطات الصينية الأربعاء، مستبعدة وجود أي خطر.

وكانت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية أشارت الاثنين، إلى تسرب محتمل في المنشأة الواقعة في جنوب الصين التي تحوي مفاعلين من نوع ”إي بي أر“، وهما الوحيدان اللذان وضعا في الخدمة حتى الآن في العالم.

وقُدمت هذه التقنية التي صُممت لتوفير قوة وأمان محسنين، على أنها الأفضل لدى الفرع النووي الفرنسي وفخر مجموعة ”أو دي إف“ الفرنسية.

وخففت وزارة البيئة وهيئة السلامة النووية في الصين اليوم الأربعاء من حجم المخاطر، مشيرة إلى أن مستويات الإشعاع حول المحطة طبيعية.

وأقرت الوزارة والهيئة في بيان مشترك بحدوث ارتفاع في النشاط الإشعاعي داخل أحد المفاعلين بسبب وجود ”نحو خمسة قضبان وقود تالفة“.

ووصفت السلطات هذه الظاهرة بأنها ”شائعة“ لوجود ”عوامل لا يمكن السيطرة عليها“ أثناء عملية التصنيع أو النقل أو التركيب في المصنع.

واوضح البيان، أن زيادة النشاط الإشعاعي في المصنع ”ضمن الحد النظامي“ لكن ”لا يوجد تسرب إشعاعي في البيئة“.

وتحدثت مجموعة ”أو دي إف“ الفرنسية التي تسهم بنسبة 30% في هذه المحطة إلى جانب مجموعة ”تشاينا جنرال نوكليير باور“ الصينية الإثنين، عن وجود ”غازات نادرة“ في الأنبوب الرئيس للمفاعل الأول.