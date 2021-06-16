شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "محلية النواب": الرئيس السيسى قائد التنمية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن زيارات اللجنة بمثابة تقصى ميدانى بعد مناقشة طلبات إحاطة أو موازنات المحافظات، وكذلك تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.

ووجه السجيني، أثناء لقاء وفد اللجنة مع محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، فى بداية الجولة الميدانية للجنة فى المحافظة، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: كل تحية لقائد التنمية فى مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف السجينى: "القيادة السياسية أوجدت حالة غير مسبوقة في القطر المصري، مشروعات قومية في كل مكان وفي جميع القطاعات".

وأشاد رئيس لجنة الإدارة المحلية، بجهود التطوير والتنمية التي تشهدها محافظة بورسعيد على كافة المستويات، لاسيما فيما يتعلق بمجال الاستثمار بكافة أنواعه.

من جانبه، قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "نحن في اللجنة حريصين كل الحرص لمتابعة العمل على أرض الواقع".

وتابع: علاقتنا رشيدة بالجهاز التنفيذى وهى فلسفتنا فى العمل، مستكملا: لا نتصيد الأخطاء وإنما نسعى من خلال الزيارات الميدانى للتوجيه في حال وجود أي ملاحظات.

ووجه الحسينى، التحية لمحافظة بورسعيد على الجهود التنموية التي تتم، مشيدا بما ذكره المحافظ عادل الغضبان، بشأن الاستعانة بموازنات بعض القطاعات التي لم تستخدمها في تمويل قطاعات أخرى.

ويشارك في الزيارة، محمد الحسيني، ومحمد وفيق، وكيلا اللجنة، وعمرو درويش، أمين السر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنواب: أمل زكريا، إيمان الألفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، محمود البرعي، محسن أبو سمنة، أسامة الأشموني، محمد طلبة عبد السلام.

كما يشارك في الزيارة أيضا اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، ونواب محافظة بورسعيد من مجلسي النواب والشيوخ.

وتفقد الوفد البرلماني، المرحلة التجريبية لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بمحافظة بورسعيد، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وحدة التحول الرقمي، مركز معلومات شبكات المرافق ، ووحدة نظم المعلومات الجيومكانية.