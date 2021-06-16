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روسيا تسجل 13397 إصابة و396 وفاة جديدة بـ "كورونا"

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محمد الفلاح - الأربعاء 16 يونيو 2021

أعلنت روسيا الإتحادية اليوم تسجيل 13397 إصابة جديدة و396 حالة وفاة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية .

 

و قال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - إنه بتسجيل هذه الإحصائية يصبح إجمالي عدد حالات الإصابة خمسة ملايين و 249 ألفا و 990 إصابة وعدد الوفيات 127 ألفا و576 حالة وفاة مع تماثل 10256 شخصا للشفاء ليبلغ عدد المتعافين أربعة ملايين و828 ألفا و500 شخص.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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