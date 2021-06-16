الأمم المتحده تدين مقتل 5 من العاملين الصحيين في أفغانستان

محمد الفلاح - الأربعاء 16 يونيو 2021

أدانت الأمم المتحدة مقتل خمسة من العاملين الصحيين في أفغانستان وإصابة أربعة آخرين في خمس هجمات منفصلة اليوم في إقليم ننكرهار.



و أوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة /أوتشا/ في بيان له أن هذه الاعتداءات استهدفت أشخاصا كانوا يقومون بحملة تطعيم ضد شلل الأطفال .. مؤكدا أن هذه ليست المرة الأولى بل سبقتها إعتداءات مماثلة في مارس الماضي أسفرت عن مقتل ثلاثة من العاملين الصحيين أثناء حملة التطعيم الوطنية ضد شلل الأطفال في مقاطعة ننكرهار.

و أعرب المكتب عن عمق تعازيه لأسر و أصدقاء و زملاء هؤلاء العاملين الصحيين و تمنى الشفاء العاجل للمصابين.. و لفت إلى أن هجمات اليوم وقعت بعد أسبوع واحد فقط من مقتل 11 موظفا يعملون في عملية إزالة الألغام التابعة لمنظمة هالو ترست غير الحكومية وذلك في حادثة وقعت في مقاطعة بغلان ما أدى إلى إصابة 15 آخرين من زملائهم.

و عبر رامز الأكبروف المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في أفغانستان في بيان له اليوم عن شعوره بالصدمة من وحشية عمليات القتل هذه .. و شدد على حياد مقدمي الرعاية الصحية و أن أي اعتداء على العاملين الصحيين ومن يعمل للدفاع عنهم هو اعتداء على الأطفال الذين نحاول حماية حياتهم.

و أعلن أنه كنتيجة مباشرة لهذه الهجمات تم تعليق الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال التي بدأت أمس في المنطقة الشرقية من أفغانستان وهو الأمر الذي يحرم ملايين الأطفال من الحماية من هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه.. و شدد على أهمية حماية المدنيين وعمال الإغاثة والبنية التحتية المدنية بما في ذلك المدارس والمستشفيات امتثالا للقانون الإنساني الدولي.