عاجل.. بوتين يصل إلى جنيف للقاء بايدن

محمد الفلاح - الأربعاء 16 يونيو 2021

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جنيف السويسرية اليوم الأربعاء، للقاء نظيره الأمريكي جو بايدن، الذي وصل المدينة في وقت سابق.



وأمس الثلاثاء هبطت طائرة الرئاسة الأمريكية التي أقلت بيادن قادمة من بروكسل في مطار كوانتران.

ومن المفترض أن يكون بايدن توجه مباشرة إلى فندق شديد الحراسة سيقيم فيه لإجراء محادثات مع الرئيس السويسري جي بارمولان.

وسيجتمع بايدن وبوتين في فيلا "لاجرانش" المطلة على بحيرة جنيف في 16 يونيو/حزيران، في أول لقاء مباشر منذ تولي بايدن الرئاسة.

فيما يُتوقع أن تكون محادثات ساخنة حول قضايا تمتد من الحد من الأسلحة النووية إلى الهجمات الإلكترونية.