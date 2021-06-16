القمة "التاريخية".. بوتين يأمل بلقاء مثمر وبايدن يرحب بالمواجهة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، إنه يأمل أن يكون اجتماعه مع نظيره الأمريكي جو بايدن في جنيف مثمرا.

وأضاف بوتين وهو يجلس بجوار بايدن ويرافقهما وزيرا خارجية البلدين: "السيد الرئيس، أود أن أشكرك على مبادرتك لعقد لقاء اليوم".



بدوره، قال بايدن إنهما سيعملان على تحديد مجالات التعاون والمصالح المشتركة.



وتابع: "من الأفضل دائما اللقاء وجها لوجه".

وفي وقت سابق، بدأت في مدينة جنيف السويسرية القمة "التاريخية" التي تجمع لأول مرة الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي.

واستقبلهما الرئيس السويسري غي بارميلين، قبل أن تنعقد القمة في فيلا "لاغرانج".

وتصافح بايدن وبوتين قبل بدء قمتهما، في مشهد وُصف بالتاريخي لرئيسي البلدين.

ودخل الرئيسان في جلسة خاصة مغلقة، يحضرها فقط وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأمريكي أنتوني بلينكن.

وبقدر ما ستكون القضايا المطروحة في اللقاء مزعجة، سيكون هادئا خلال اجتماع الرئيسين في فيلا لا جرانج وهي قصر فخم مقام على أرض مساحتها نحو 75 فدانا تطل على بحيرة جنيف.

وتدهورت العلاقات بين البلدين على مدى سنوات، خاصة بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا وتدخلها في سوريا في 2015 واتهامات الولايات المتحدة لها، والتي تنفيها موسكو، بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 التي أدخلت دونالد ترامب البيت الأبيض.

وبدرجة أكبر تدهورت العلاقات في مارس الماضي عندما قال بايدن إنه يعتقد أن بوتين "قاتل" مما دفع روسيا لاستدعاء سفيرها لدى واشنطن للتشاور، وهو ما ردت عليه الولايات المتحدة بالمثل في شهر أبريل.