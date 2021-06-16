مساع لاغتيال "سعيد".. إخوان تونس أمام "محكمة الشعب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إعلان الرئيس التونسي وجود مساع محلية لاغتياله زلزل الأرض تحت أقدام إخوان البلاد؛ المتهم والمستفيد من إزاحة معرقل أجندتهم.

اتهام صريح يستبطن شبح الفرع الإرهابي، في ظل أزمة خانقة بين الرئيس قيس سعيد وزعيم الإخوان راشد الغنوشي، ما يجعل أصابع الاتهام - في أعين الرأي العام- تتجه رأسا إلى التنظيم.

وأمس الثلاثاء، اتهم سعيد، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية، أطرافا لم يذكرها بالسعي لإزاحته من الحكم بأي وسيلة وإن كان ذلك بالاغتيال.

وقال سعيد، عقب لقائه برئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من رؤساء الحكومات السابقين، إن هذه الأطراف حاولت الاستعانة بجهات أجنبية لتنفيذ مخططاتها، في إشارة واضحة للإخوان دون ذكرهم صراحة.

وأضاف: "من كان وطنياً مؤمناً بإرادة الشعب لا يذهب للخارج سراً بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال، حتى ولو بالاغتيال".

وسبق أن أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، في يناير/ كانون ثان الماضي، عن وجود مخطط لاستهداف قيس سعيد عبر محاولة اغتيال بطرد مشبوه لتسميمه وصل لقصر قرطاج وتسبب في إصابة مديرة الديوان الرئاسي بوعكة صحية وبعمى مؤقت.

شبح الغنوشي

تصريحات سعيد أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، حيث اعتبر العديد من رواد العالم الافتراضي أن الأمر بلغ درجة كبيرة من الخطورة، داعين إلى ضرورة التحقيق ومحاسبة التورطين.

وكتب الصحفي التونسي محمد اليوسفي، في تدوينة عبر موقع فيسبوك، يقول إن "المخابرات العسكرية لا تكذب عكس العديد من السياسيين، وفحوى التقارير الاستخباراتية التي تصل لرئيس الجمهورية كارثية بكل المقاييس".

بدوره،قال الكاتب التونسي وليد أحمد الفرشيشي: "هذا تقريبا أخطر ما ورد على لسان قيس سعيد يوم أمس... والأمر لا يحتاج إلى عبقرية نيوتن لمعرفة أن راشد الغنوشي هو المقصود بهذا."

وتابع في تدوينة: "ومع ذلك سيدي الرئيس، إن كنت تعرف أنهم يخططون لاغتيالك ولم تتحرك فهذه مصيبة.. وإن كنت تغرف من الخطاب المؤامراتي لتسجيل نقاط سياسية فهذه مصيبة أعظم.."

أما الإعلامي سمير الوافي، فندد في تدوينة عبر الموقع نفسه، بمخطط اغتيال الرئيس التونسي، قائلا:"هناك من يسعى لقتل قيس سعيد بالتواطؤ مع جهات خارجية ويعرف جميع المعلومات والتفاصيل".

ودعا الوافي إلى ضرورة محاسبة ومقاضاة ومحاكمة جميع المورطين بتهمة الخيانة العظمى والتخابر مع دولة أجنبية والتآمر على الأمن القومي، مشددا على أنه لا ينبغي التساهل مع مثل هذه الأمور.