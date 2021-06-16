"كر وفر".. أفغانستان على لهيب ساخن بعد الانسحاب الدولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كر وفر بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان جعلت البلاد على لهيب ساخن منذ بداية انسحاب القوات الدولية من البلاد.

فقد كثفت حركة طالبان من هجماتها على عواصم الأقاليم ومراكز المناطق، والقواعد الأمنية الأكبر عقب انسحاب القوات الدولية في الأول من مايو/أيار الماضي.

فيما استعادت قوات الأمن الأفغانية، الأربعاء، مركز منطقة "دولت آباد" بإقليم "فارياب" شمال البلاد.



ووفق قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، فإن قوات الأمن بدأت عملية تمشيط الليلة الماضية بدعم جوي بمركز المنطقة وقامت بتطهيرها من عناصر طالبان.

ولم تكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن العملية ولا عن سقوط ضحايا، في صفوف قوات الأمن ولا طالبان.

يشار إلى أن مركز المنطقة سقط في أيدي طالبان قبل أسبوع، بعد قتال عنيف، فيما لم يصدر تعقيب من طالبان.