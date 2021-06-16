شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأزهر: قرار السعودية بشأن تنظيم حج هذا العام صائب و حكيم و يراعي المصلحة العامة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن قرار المملكة العربية السعودية الخاص بتنظيم فريضة الحج هذا العام بأعداد محدودة من الراغبين في أداء المناسك من المواطنين والمقيمين داخل المملكة في ظل استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتحولاتها المزعجة قرار صائب وحكيم يراعي المصلحة العامة والحفاظ على الإنسان مع عدم تعطيل الفريضة.



و أعرب فضيلة الإمام الأكبر - في بيان أصدره مساء اليوم - عن تقدير الأزهر الشريف لحرص المملكة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وإعلاء مقاصد الشريعة الإسلامية التي من أهمها "حفظ النفس" في ظل تداعيات الوباء.

كما أعرب عن تقديره لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده الأمير محمد بن سلمان و الشعب السعودي على جهودهم في خدمة حجاج بيت الله الحرام و الحرص على سلامتهم.. داعيا الله تعالى أن يوفق قادة البلاد العربية الإسلامية إلى ما فيه خير البلاد والعباد و أن يرفع البلاء و الوباء و أن يجنب العالم و الإنسانية من كل مكروه وسوء.