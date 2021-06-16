مقتل تسعة من حركة "الشباب" بالصومال في عملية للجيش دكّت أوكار العناصر الإرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قُتل تسعة من حركة "الشباب" بالصومال، في عملية للجيش دكّت أوكار العناصر الإرهابية ودمرت مخابئ لتجهيز المتفجرات.



ووفق ما ذكرته إذاعة صوت الجيش الرسمية، فإن العملية التي نفذتها القوات الخاصة، جرت في 6 قرى مختلفة، بمحافظة شبيلى الوسطى جنوبي البلاد .

ونقلت الإذاعة عن مسؤولين عسكريين صوماليين قولهم إن 9 من عناصر الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة، قتلوا خلال العملية، وأصيب أكثر من ذلك، دون تقديم حصيلة دقيقة للمصابين.

كما أسفرت العملية العسكرية عن تدمير مخابئ للمتفجرات.

وأكد المسؤولون أنهم سيواصلون القتال ضد مسلحي"الشباب" الإرهابية حتى القضاء عليها.

والسبت الماضي، قتل الجيش الصومالي 17 مسلحا من الحركة في عمليات عسكرية متفرقة بمحافظة هيران وسط البلاد.

وخلال الآونة الأخيرة، كثف الجيش الصومالي عملياته العسكرية لمطاردة الإرهابيين في محافظات جنوب ووسط البلاد، ما أدى إلى تكبيد حركة الشباب خسائر فادحة.

وحركة الشباب؛ تنظيم إرهابي مرتبط بالقاعدة، ينشط في الصومال منذ سنوات، ويمثل تهديدا أمنيا قويا، إذ يستهدف المدنيين والقوات الحكومية بهجمات بين الحين والآخر.