شكرا لقرائتكم فيديو.. مقتل فلسطينية في الضفة برصاص إسرائيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فيما لا يزال التوتر سائدا في مناطق عدة بالقدس ورام الله، على خلفية مسيرة الأعلام أمس والقصف على غزة، أفاد مراسل العربية بمقتل فلسطينية متأثرة بإصابتها، إثر إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص الحي عليها، بحجة محاولتها تنفيذ عملية دهس.

كان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن أنه جرى "تحييد امرأة حاولت تنفيذ عملية دهس وطعن بالقرب من قرية حزما قرب رام الله".

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أتى هذا الحادث، غداة مسيرة الأعلام والتوتر الذي أفرزته، مع توجيه إسرائيل مساء أمس ضربات على قطاع غزة إثر إطلاق بالونات حارقة تسببت بعدد من الحرائق.

تجدد القتال؟!

وكانت إسرائيل شنت ضربات جوية على القطاع المكتظ بالسكان، لأول مرة منذ أعلنت وقف إطلاق النار في 22 من مايو الماضي بعد 11 يوما من القتال المتبادل.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته هاجمت مجمعات عسكرية في غزة، بعد إطلاق بالونات حارقة نحو حقول في جنوب إسرائيل. كما أكد في بيان أنه "مستعد لكافة السيناريوهات بما فيها تجدد القتال".

من القصف الإسرائيلي على غزة مساء الثلاثاء 15 يونيو 2021(فرانس برس)

جاء هذا التصعيد "المدروس" حتى الآن، والذي لا يناسب تأزمه أكثر أي طرف، في أعقاب مسيرة نظمها في وقت سابق قوميون يهود متطرفون. فيما هددت حماس بالرد على المسيرة التي عرفت بـ"مسيرة الأعلام".

وقد مثلت تلك المسيرة أول اختبار للحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة نفتالي بينيت.

فيما أفادت معلومات للعربية/الحدث بأن تل بيب طلبت من مصر تهدئة الوضع في القطاع قبل أن يتدهور بسرعة.