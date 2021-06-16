فرنسا تلغي إلزامية الكمامات في الخارج

باريس - أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، الأربعاء، أن وضع الكمامات في الخارج لن يكون إلزامياً اعتباراً من الخميس، إلا في ظروف معينة مثل التجمعات أو الأماكن المزدحمة أو الملاعب الرياضية.

كذلك، أعلن رفع حظر التجول المحدد عند الساعة 11:00 مساء اعتباراً من الأحد المقبل، وأوضح رئيس الوزراء عقب انعقاد مجلسي الدفاع ومجلس الوزراء أن هذا القرار تم اتخاذه لأن الوضع الصحي «يتحسن بوتيرة أسرع مما كنا نأمل».