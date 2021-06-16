شكرا لقرائتكم خبر عن قمية بايدن وبوتين.. اللقاء المباشر أفضل دائماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - أ ف ب، رويترز

بدأ الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، في جنيف قمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بتأكيده على أهمية «اللقاء المباشر» لمحاولة خفض التوتر بين البلدين.

وقال بايدن: «اللقاء المباشر أفضل دائماً» فيما كان جالسا الى جانب بوتين بعد دقائق على مصافحتهما.

ويأتي أول اجتماع لهما منذ تولي بايدن الرئاسة وسط توقعات بأن يشهد اللقاء خلافات كبيرة وتضاؤل فرص تحقيق أي انفراجة.

وعبر الاثنان عن أملهما في أن تسفر المحادثات، عن علاقات أكثر استقرارا لا تنطوي على مفاجآت على الرغم من استمرار خلافاتهما بشأن كل شيء من الحد من التسلح والقرصنة الإلكترونية إلى التدخل في الانتخابات ومسألة أوكرانيا.

وقال مسؤول أمريكي بارز للصحفيين على متن طائرة الرئيس الأمريكي أثناء سفر بايدن إلى جنيف: «لا نتوقع أن يسفر هذا الاجتماع عن نتائج كبيرة» وتوقع أن يتحدث الزعيمان لمدة أربع أو خمس ساعات.

وقال يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية: «لست واثقاً من إمكانية التوصل لأي اتفاق».

وتدهورت العلاقات بين البلدين على مدى سنوات، خاصة بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا، واتهامات الولايات المتحدة لها، والتي تنفيها موسكو، بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 التي أدخلت دونالد ترامب البيت الأبيض.

وتدهورت العلاقات بدرجة أكبر في مارس / آذار عندما قال بايدن إنه يعتقد أن بوتين «قاتل»، ما دفع روسيا لاستدعاء سفيرها لدى واشنطن للتشاور. واستدعت الولايات المتحدة سفيرها في أبريل نيسان.

وقال المسؤول الأمريكي البارز إن الولايات المتحدة تطمح إلى مجموعة من «المهام» - وهو تعبير تستخدمه واشنطن للإشارة إلى تكليف مساعدين بالعمل على قضايا معينة- «في المجالات التي يمكن للتعاون بشأنها أن يعزز مصالحنا القومية ويجعل العالم مكانا أكثر أمنا».