شكرا لقرائتكم خبر عن تلقيح إلزامي لموظفي قطاع الخدمات في موسكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

أمر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، الأربعاء، بجعل التطعيم إلزامياً بالنسبة لسكان العاصمة العاملين في قطاع الخدمات، متحدثاً عن ارتفاع «خطير» في عدد الإصابات.

وكتب سوبيانين في مدونة: «علينا ببساطة القيام بكل ما يلزم لإجراء عمليات تطعيم واسعة ضمن أقصر مدة ممكنة ووقف هذا المرض الفظيع والحيلولة دون وفاة آلاف الأشخاص».

وخلال الأسابيع الأخيرة، سجّل مسؤولو الصحة في موسكو، على غرار روسيا بأكملها، ارتفاعاً في عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19.

وتسجّل روسيا سادس أعلى حصيلة إصابات في العالم، لكن الرئيس فلاديمير بوتين شدد مراراً على أن بلاده تعاملت مع الأزمة الوبائية بطريقة أفضل من غيرها.

ويأتي ارتفاع عدد الإصابات في وقت تحاول السلطات جاهدة تشجيع الروس على تلقي اللقاح، حتى أن السلطات أطلقت حملة تطعيم مجانية في كانون الأول/ديسمبر.

وأشار رئيس بلدية موسكو التي تعد نحو 12 مليون نسمة واعتبرت بؤرة تفشي الفيروس في روسيا، إلى أن 1,8 مليون من السكان فقط تلقوا التطعيم.

وقال سوبيانين: «يواصل وضع فيروس كورونا التطور بشكل خطير»، فيما أعلنت السلطات عن 5782 إصابة جديدة في العاصمة و75 وفاة.