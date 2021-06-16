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لحظة وصول بوتين إلى جنيف للقاء بايدن

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - أ ف ب
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جنيف، الأربعاء، لعقد قمة مع نظيره الأمريكي جو بايدن فيما بلغ التوتر بين موسكو وواشنطن أعلى مستوياته منذ سنوات.
وهبطت طائرة بوتين في جنيف عند الساعة 12:27 (10:27 ت غ) قبل وقت قصير من بدء القمة الأولى بين الرئيسين التي سيتناولان فيها مواضيع عدة، أبرزها الهجمات الإلكترونية والتدخل في الانتخابات الأمريكية والانتهاكات في مجال حقوق الإنسان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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