شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة وصول بوتين إلى جنيف للقاء بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - أ ف ب

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جنيف، الأربعاء، لعقد قمة مع نظيره الأمريكي جو بايدن فيما بلغ التوتر بين موسكو وواشنطن أعلى مستوياته منذ سنوات.

وهبطت طائرة بوتين في جنيف عند الساعة 12:27 (10:27 ت غ) قبل وقت قصير من بدء القمة الأولى بين الرئيسين التي سيتناولان فيها مواضيع عدة، أبرزها الهجمات الإلكترونية والتدخل في الانتخابات الأمريكية والانتهاكات في مجال حقوق الإنسان.