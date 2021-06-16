البريطاني كريم خان يقسم اليمين كمدع عام للمحكمة الجنائية الدولية

لاهاي - أ ف ب

أدى البريطاني كريم خان اليمين، الأربعاء، لتولي منصب المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية، التي تواجه تحديات كبيرة تشمل تحقيقات مرتبطة بالأراضي الفلسطينية وأفغانستان والفلبين.

وقال خان (51 عاماً) أثناء أدائه اليمين في مقر المحكمة في لاهاي: «أتعهّد رسمياً بأن أمارس مهامي وسلطاتي كمدع عام للمحكمة الجنائية الدولية بشرف وأمانة وحياد ووفقاً لما يمليه الضمير».

وانتخبت الدول الأعضاء في المحكمة خان في شباط/فبراير الماضي، لولاية مدّتها 9 سنوات على رأس المحكمة الجنائية الدائمة الوحيدة في العالم.

وبات في أيدي محامي الدفاع السابق لدى المحكمة قضايا عديدة خلّفتها المدعية السابقة فاتو بنسودة التي وسّعت نشاط المحكمة إلى درجة كبيرة أدت إلى تعرّضها لعقوبات أمريكية رافقتها في الوقت ذاته إخفاقات عديدة.

وسبق أن قاد خان تحقيقاً أممياً خاصاً بشأن تنظيم «داعش» الإرهابي.