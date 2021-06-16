شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5,8 يضرب شرق إندونيسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاكرتا - أ ف ب

وقع زلزال بلغت قوته 5,8 درجة على مقياس ريشتر قبالة أرخبيل مالوكو الإندونيسي، الأربعاء، لكن لم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي، بحسب المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

وقع الزلزال عند الساعة 01:43 (04:43 ت غ) في بحر باندا على بعد حوالي 70 كيلومتراً جنوب شرق أماهاي، المدينة الرئيسية في جزيرة سيرام.

وغالباً ما تشهد إندونيسيا نشاطاً زلزالياً وبركانياً بسبب موقعها على «حزام النار» في المحيط الهادئ حيث تصطدم الطبقات التكتونية.

وفي 26 كانون الأول/ديسمبر 2004، ضرب زلزال بلغت قوته 9,1 درجة قبالة سواحل سومطرة وأسفر عن تسونامي حصد أرواح 220 ألف شخص في المنطقة برمتها بينهم 170 ألفاً في إندونيسيا.

وكانت تلك أسوأ كارثة طبيعية في التاريخ الحديث وأدت إلى ارتفاع قاع المحيط في بعض الأماكن ما يصل إلى 15 متراً.