شكرا لقرائتكم خبر عن بالباراشوت اقتحام لقاء ألمانيا وفرنسا في اليورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الدقائق الأخيرة قبيل انطلاقة مباراة ألمانيا وفرنسا ضمن الجولة الأولى من كأس الأمم الأوروبية، هبوط شخص من السماء على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا.

وقام الشخص باقتحام الملعب عبر «الباراشوت» في اعتقاد من الجمهور أنه تابع لإدارة الملعب أو أحد المشجعين قام بابتكار طريقة جديدة للدخول لأرضية ملعب المباراة، لكن قام رجال الأمن بالتكاتف حوله والإمساك به.

وذكرت تقارير صحفية أن هذا الشخص ليس مشجعاً وإنما متظاهر يتبع لإحدى المنظمات الداعمة للبيئة وتهدف في حملتها للحد من استخدام الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة، بسبب تأثيره السلبي في البيئة.

وأعلنت عبر حسابها الألماني على تويتر عن إطلاق مظلة أعلى ملعب المباراة قبل انطلاقها، مكتوب عليها «KICK OUT OIL» و«GREENPEACE».

وأظهرت لقطات الفيديو، لحظات اصطدام الرجل بكابلات تدعم كاميرا علوية، قبل أن يبدو فاقداً للسيطرة، مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى.