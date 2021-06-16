منذر رياحنة يزيد وزنه استعداداً لـ«الثمانية»

القاهرة: أحمد الروبي

يستعد النجم منذر ريحانة لتقديم دوره في مسلسل جديد مكون من 8 حلقات بعنوان «الثمانية» يتشارك في بطولته مع النجمين خالد الصاوي وآسر ياسين، حيث يقدم دور شخصية غير مبالية، ويقوم حالياً بزيادة وزنه ليقدمها بالطريقة التي يراها الأفضل والمناسبة للشخصية.

وشارك رياحنة خلال موسم شهر رمضان الفائت، بمسلسل «موسى» الذي جمعه بالفنان محمد رمضان، مشيراً إلى أن المسلسل لم يكن موجهاً لفئة خاصة، بل لكل الجمهور، وحقق نجاحاً كبيراً، فضلاً عن أن شخصية «نوفل» التي قدمها، أتعبته كثيراً وكشف أنه لا يحب أن يقدم هذا النوع من الشخصيات التي تتلون في المشهد نفسه لأنها مرهقة إلى حد بعيد، لكنها تكون ممتعة للجمهور.